Digitaal gesprek over landbouw met CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk

MOLENLANDEN • Op 26 januari om 20.00 uur organiseert CDA Molenlanden een digitaal gesprek met Derk Boswijk. Derk is Tweede Kamerlid namens het CDA en is woordvoerder landbouw.

In zijn eerste honderd dagen als Kamerlid heeft hij meer dan honderd boeren bezocht. Hij schreef een visiestuk, perspectief voor boeren, waarin hij schrijft over een eerlijke visie, concrete maatregelen en hulp om de boeren in Nederland een nieuw perspectief te bieden.

Derk Boswijk en Jan Arie Koorevaar gaan in gesprek over de toekomst van de agrarische sector in Nederland en specifiek hier in de Alblasserwaard.

Meepraten kan door op woensdagavond 26 januari naar de livestream te gaan op www.cdamolenlanden.nl.