Autobedrijf Van Muijlwijk uit Schelluinen weer ‘Top Dealer’

SCHELLUINEN • Kia-dealer Autobedrijf Van Muijlwijk B.V. mag zich in 2022 één van de vijf beste Kia-dealervestigingen van Nederland noemen. Het team van de dealer uit Schelluinen behaalde op alle criteria in de jaarlijkse verkiezing zeer hoge scores.

Kia Nederland beoordeelt het dealernetwerk gedurende het hele jaar objectief en intensief op prestaties. Naast de realisatie van de diverse verkoop- en servicedoelstellingen, wordt ook nauwkeurig gekeken naar de klanttevredenheid die die wordt gemeten via enquêtes die na elk klantbezoek worden gehouden. Kia-dealer Autobedrijf Van Muijlwijk heeft zich in het afgelopen jaar weten te onderscheiden en de award is een erkenning voor de toewijding en optimale inzet van het gehele team.

Thomas Pril, Sales Director van Kia Nederland over de Top Dealer Award 2022: “Samen met onze dealers breken we jaar op jaar records in Nederland. Ons succes is het resultaat van de som der delen en onze klantgerichte dealerorganisatie speelt hierbij een grote rol. Onze gehele organisatie scoort overall zeer goed als het gaat om klanttevredenheid en dan is het extra uitdagend om je als dealer te onderscheiden. En dat is precies wat de winnaars van de Top Dealer Award 2022 hebben gedaan. Onze felicitaties gaan uit naar het gehele team van Kia-dealer Autobedrijf Van Muijlwijk in Schelluinen.”

Herman en Pieter van Muijlwijk namens het team van Kia-dealer Autobedrijf Van Muijlwijk: “We zijn trots dat we wederom zijn uitgeroepen tot Kia Top Dealer 2022. We werken er hard aan in onze dienstverlening en zijn dan ook zeer vereerd dat onze klanten dit waarderen.”