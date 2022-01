Digitale Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Beatrix Ameide en Tienhoven aan de Lek

REGIO • Voor de Termeise Oranjevereniging Beatrix staat op maandag 24 januari de algemene ledenvergadering op de agenda.

In deze bijzondere tijd een gepast moment om gezamenlijk terug te blikken op het afgelopen jaar, zo vindt het bestuur. Maar ook om vooruit te kijken naar het komende jaar met mogelijk het einde van deze periode in afzondering van elkaar.

Voorzitter Govert Bakker kijkt samen met secretaris Sakia Lammerts en penningmeester Robin van Oort terugblik op de notulen van de afgelopen vergadering, de cijfers en het jaarverslag van het afgelopen jaar. Uiteraard wordt ook vooruit geblikt op de begroting en geplande activiteiten voor het komende jaar.

Deze vergadering wordt integraal uitgezonden via YouTube. De link naar de video is te vinden via de website van de vereniging www.ameidelichtstad.nl.

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering vragen, opmerkingen of een nadere kijk op de begroting? Stuur dan een e-mail via info@oranjevereniging-beatrix.nl of per post naar: Oranjevereniging Beatrix, Doelakkerweg 30, 4233 HE Ameide.