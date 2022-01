Lokale CDA-ers gaan met Studio Polder op pad door Molenlanden

MOLENLANDEN • Afgelopen zaterdag 22 januari organiseerde CDA Molenlanden rond het Noorderhuis in Noordeloos een coronaproof activiteit voor het hele team. Verspreid over de dag kwamen de 50 kandidaten van de kieslijst, bestuursleden, fractieleden en wethouders langs voor een foto en om inhoudelijk de lokale punten af te stemmen.

De CDA-ers komen uit alle dorpen en stad in Molenlanden. Op deze dag bespraken zij met elkaar de aandachtspunten van hun woonplaats.

Met de slogan ‘Lokaal goed voor elkaar’, wil het CDA benadrukken dat mensen in Molenlanden naar elkaar omzien, goed voor elkaar zijn. Maar ook dat de gemeente Molenlanden de zaken goed voor elkaar moet hebben. Daarbij wil het CDA dat de inwoner meer centraal staat in de dienstverlening en dat er meer heldere regels en procedures komen.

Studio Polder

Bij het Noorderhuis stond ook Studio Polder, een bouwkeet die voor de komende tijd omgebouwd is tot mobiele CDA studio. De komende weken gaat het CDA met lijstrekker Jan Arie Koorevaar op pad door heel Molenlanden. Jan Arie: “Tijdens de wekelijkse werkbezoeken, interviews en ontmoetingen zullen we steeds in gesprek gaan over wonen, de veiligheid in Molenlanden en gezond leven. We stellen de vraag, wat is voor u lokaal goed voor elkaar?”

Campagneleider Rudolph de Jong: “Het was de laatste weken een paar keer flink schakelen in de organisatie, maar gelukkig was het enthousiasme en de betrokkenheid er niet minder om.” De kandidatenbijeenkomst was vanwege de geldende corona-maatregelen deels buiten, het was een doorstroom activiteit en in tijdsblokken georganiseerd. “Het is enorm hoeveel energie er in al onze kandidaten steeds naar voren komt, het is geweldig om van deze club campagneleider te zijn” aldus Rudolph.