VO-scholen zoeken naar beste aanpak: ‘Regels moeten passen bij deze tijd’

PAPENDRECHT • Scholen zijn na de Kerstvakantie weer open gegaan, maar hebben te maken met strenge regels.

Vanwege de hoge besmettingscijfers zitten veel leerlingen thuis in quarantaine, soms zelfs hele klassen. Want bij drie of meer besmettingen wordt de hele klas naar huis gestuurd. Veel scholen vinden dat veel te streng en willen dat het kabinet soepeler omgaat met deze regel.

Willem de Zwijger College

Directeur-bestuurder Aat van Genderen van het Willem de Zwijger college plaatst ook vraagtekens bij de huidige regels. “Net als veel andere scholen zitten wij nu ook in een fase van verwarring”, begint hij. “We hebben behoefte aan regels die bij de huidige tijd passen. De regels die we nu hebben, zijn van voor de Kerstvakantie. Toen was de situatie nog heel anders.”

“Wat is op dit moment de toegevoegde waarde van een klas naar huis sturen?”, vraagt Van Genderen zich af. “Ze komen elkaar toch wel tegen bij een sportclub of in een vriendengroep. Het is de vraag of de regel van het naar huis sturen van een klas bij drie of meer besmettingen de beste veiligheid biedt. We hebben nu te maken met een coronavariant die besmettelijker is, maar een minder ernstig ziektebeeld geeft. Daar zou je de regels op moeten aanpassen.”

De Lage Waard

De beide directeuren van de twee vestigingen van De Lage Waard geven aan dat stabiliteit en duidelijkheid voor de leerlingen op dit moment van groot belang is. “Het valt op dat veel leerlingen onrustig zijn door de dreiging van quarantaine, individueel of als gehele klas.”

Ze geven aan dat het wenselijk is om zoveel mogelijk in het normale ritme op school lesgeven. “Geen dreiging van een schoolsluiting boven je hoofd, geen dreiging van quarantaine boven je hoofd. Maar stabiliteit. Laat deze variant zoveel mogelijk rondgaan en versoepel quarantaineregels binnen het onderwijs.”

Ingewikkelde regels

De Lage Waard noemt het ingewikkeld in de huidige regels dat een leerling bij een quarantaine van de klas wél naar school zou mogen komen na een booster, maar dat leerlingen van onder de achttien jaar daar nog niet voor in aanmerking komen. Dat levert heel bijzondere situaties op zoals: twee weken geleden tweede vaccinatie gekregen en niet naar school mogen volgens de regels, omdat dit geen booster is.

Op de locatie vmbo/mavo aan de Burgemeester Keijzerweg zitten momenteel 3 klassen thuis en zijn er 10 zieke docenten/stafmedewerkers ziek. Er wordt in die gevallen zoveel mogelijk online les gegeven. Op De Lage Waard aan de Vijzellaan (havo/vwo) zitten 6 klassen thuis en zijn ook 10 docenten/stafmedewerkers ziek. Het is daar nu toetsweek en dat is ook best spannend als je in quarantaine zit of moet.

Moeilijk om alles te regelen

Op het Willem de Zwijger College zijn woensdag twee klassen naar huis gestuurd. “Het aantal besmettingen op onze school is ongeveer 2 procent. Dat is veel meer dan we ooit hebben gezien. Daardoor zitten veel leerlingen en docenten in quarantaine. Dat veroorzaakt een druk op de school om alles door te kunnen laten gaan. In eerdere coronaperiodes werkten we met aangepaste roosters, dat verliep goed en veilig. Nu draaien we met ons normale rooster en is het moeilijker om alles geregeld te krijgen. De zorg voor onze leerlingen en collega’s bepaalt steeds ons handelen.”

De 2 procent die momenteel besmet is, heeft volgens Van Genderen geen tot nauwelijks serieuze klachten. In de gehele coronaperiode heeft de school gelukkig nog niet te maken gehad met een ernstig ziekteverloop bij besmette leerlingen. Op het Willem de Zwijger College is gekozen om leerlingen en docenten zoveel mogelijk te laten testen. Op die manier kunnen besmettingen er snel ‘uitgehaald’ worden. Aat: “Het biedt de meeste veiligheid, maar voelt wel ongemakkelijk, we vragen wel wat van onze leerlingen en docenten. Gelukkig wil wel iedereen dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat.”

De directeur-bestuurder van de Papendrechtse VO-school hoopt dat de regels snel versoepeld gaan worden. “Maar het is ook weer gevaarlijk om dat te zeggen, want we willen niet voorbijgaan aan mensen die hun zorgen hebben en voorzichtig willen blijven.”

“Laten we hopen dat de piek van de besmettingen nu echt bereikt is en dat de cijfers daarna gaan afvlakken. Dat is voor iedereen het beste.”