Verbijsterde raad over nieuwe huisvesting Molenlanden: ‘Spa morgen in de grond’

MOLENLANDEN • ‘Verbijstering’, ‘een hoop chagrijn’ en ‘een zure appeldossier’. Kortom, de gemeenteraad van Molenlanden is ontstemd over de 1,2 miljoen euro dat de nieuwe gemeentelijke huisvesting in Bleskensgraaf meer gaat kosten.

Dat bleek donderdag tijdens de commissievergadering. De voornaamste reden dat het project nu bijna 13 miljoen euro gaat kosten? Extreme prijsstijgingen in de bouw. “We begrijpen die prijsstijging”, verwoordde Bert Moret van de VVD het sentiment in de gemeenteraad nadat de eerste emoties van onvrede zijn geuit.

De ChristenUnie en Progressief Molenlanden waren met name ‘onaangenaam verrast’ over de timing van de aangekondigde prijsverhoging. Drie weken geleden waren er tijdens de bespreking van de eindejaarsnota nog positieve signalen dat de huidige begroting gehaald kon worden, zei Paul Verschoor van Progressief Molenlanden.

Volgens wethouder Bram Visser was er in die officiële stukken nog geen vuiltje aan de lucht, omdat de tekst eerder is opgesteld dan dat de nieuwe beraming van het project bekend werd. Maar bij de behandeling op 21 december waren extra kosten bij het college al wel bekend.

Daarin erkende de wethouder een fout. “Het exacte bedrag was toen niet bekend. Wel waren er signalen dat het een hoger bedrag zou worden. Achteraf was het netter geweest om aan te geven dat er extra kosten aan kwamen.”

Geen weg terug

Dat die gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient, lijkt voor de gemeenteraad geen reden om het project tegen te houden. Met name omdat een nieuw onderzoek of een alternatief bedenken (en het politieke proces dat daarbij hoort) tijd kost. “Dan heb je het plan versoberd en is de prijs nog net zo hoog als dat die nu is”, stelt Jan Lock van de SGP. “De prijzen halen ons in en voor we het weten hebben we weer een voorstel voor prijsverhoging.”

Of zoals Joke van de Graaf van Doe Mee! Molenlanden het verwoordde: “Ik zou bijna oproepen: zet morgen die spa in de grond! Dan voorkomen we dat we doordat het nog langer gaat duren, nog meer geld wegstroomt.”

Volgens de SGP was de enige goedkopere optie lange tijd niks doen, maar dat is volgens Lock inmiddels achterhaald. “Dat is in 2019 uitgerekend. Inmiddels is dat een alternatief dat door stijgende energieprijzen, zeker in de toekomst, duurder wordt.”

Geen escape

Wel rijst dan de vraag of de gemeenteraad in de toekomst dan steeds opnieuw klakkeloos akkoord moet gaan met prijsstijgingen. Dat stuit ook Progressief Molenlanden en het CDA tegen de borst. Ad van Rees: “Dat we weinig of geen knoppen hebben om aan te draaien voelt niet goed, maar er is simpelweg geen escape.”

Een echt antwoord op de vraag of deze extra kosten te begroten waren geweest en hoe extra kosten in de toekomst voorkomen moeten worden, vindt de commissie tijdens de vergadering niet.

Op voorzet van de VVD bespreken de raadsleden of een harde grens op extra kosten nut kan hebben. Maar welke sanctie hang je dan aan het overschrijden van dat budget? “Niet terecht dat een bestuurder sneuvelt terwijl deze prijsstijging volledig door externe factoren komt”, vindt Van Rees. “Je kan zeggen: het had sneller gekund. Maar intern hebben we nog geen fout aan kunnen wijzen.”

Gemeenteraadsvergadering

Hoewel het erop lijkt dat de gemeenteraad in gaat stemmen met de extra kosten, is het laatste woord er nog niet over gezegd. In de gemeenteraadsvergadering van 25 januari komt het onderwerp nog een keer op tafel. Dan zal de wethouder onder meer duidelijkheid moeten geven of er financiële dekking binnen de gemeentelijke organisatie van Molenlanden mogelijk is en welke gevolgen er zijn voor haar inwoners: komt er een belastingverhoging of moet er als gevolg van de extra uitgaven bezuinigd worden?