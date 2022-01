Gemeente kijkt naar mogelijkheden voor voetpad Melkweg in Bleskensgraaf

BLESKENGRAAF • Wethouder Johan Quik gaat kijken naar de noodzaak en mogelijkheid om een voetpad langs de Melkweg in Bleskensgraaf te realiseren.

Het ‘rondje Melkweg’, dat veel personeel van de bedrijven in de lunchpauze loopt, kan op dit moment niet veilig, zegt klankbordgroep Bleskensgraaf.

Joke van de Graaf van Doe Mee! Molenlanden vroeg donderdag tijdens de commissievergadering aandacht voor het voetpad. “Veilig wandelen op de Melkweg is een topprioriteit”, citeert zij tijdens de digitale bijeenkomst uit de brief die 20 december is binnengekomen.

“We hebben daar nog geen prioriteit aan gegeven, maar zullen dat intern gaan bekijken”, reageert Quik desgevraagd. “Wij hebben dit nog niet opgepakt en nog niet besproken. Wij zullen eerst even kijken hoe we daar invulling aan geven en hoeveel ruimte daar ook beschikbaar is om te kijken of daar iets aan gedaan kan worden.”

Op welke termijn er meer duidelijkheid komt of er voetpad langs de Melkweg komt, is niet bekend.