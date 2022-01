Wethouder Arco Bikker opent nieuw Kringloopplein in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden heeft op donderdag met het doorknippen van een lint officieel het Kringloopplein in Nieuw-Lekkerland geopend.

Daarbij benadrukte hij dat er nu in een grote behoefte is voorzien: “Het is een lang gekoesterde wens om een inzamellocatie in Nieuw-Lekkerland te hebben. Het is mooi hoe sociale en circulaire initiatieven elkaar hebben gevonden en alles in de afgelopen maanden is samengevallen.”

De eerste officiële bezoeker was positief verrast over de mogelijkheden die het Kringloopplein biedt en gaf aan snel terug te komen omdat hij ‘hoorde dat hij hier nog veel meer kwijt kan.’ Wethouder Bikker vulde aan dat hij tot nu toe louter positieve reacties over het Kringloopplein heeft gekregen. Hans van den Brule, directeur van Waardlanden, bedankte alle betrokkenen voor hun inspanningen de afgelopen periode om het Kringloopplein te realiseren.

Afgedankte huisraad

Het Kringloopplein is een brenglocatie voor afgedankte huisraad zoals meubels, elektrische apparaten en andere herbruikbare goederen en materialen. Medewerkers en vrijwilligers van het Kringloopplein sorteren de ontvangen goederen en selecteren zo veel mogelijk producten en materialen die, eventueel na een kleine bewerking, via de kringloopwinkel weer in gebruik genomen kunnen worden. Goederen die toch niet bruikbaar blijken, worden waar mogelijk gedemonteerd en gescheiden afgevoerd.

Inwoners van gemeente Molenlanden kunnen voor herbruikbare materialen, grondstoffen en afval ook nog steeds terecht bij de milieustraten van Waardlanden. Iedereen die tot 31 januari 2022 het Kringloopplein bezoekt en daar herbruikbare goederen afgeeft, krijgt een kleine handgemaakte attentie van circulair materiaal.