Doe Mee Molenlanden bezorgt persoonlijke nieuwjaarswensen

MOLENLANDEN • Met de start van 2022 is Doe Mee Molenlanden weer de straat op gegaan om huis-aan-huis 10.000 persoonlijke nieuwjaarswensen te bezorgen.

Ruim 30 bezorgers (kandidaat-raadsleden en actieve vrijwilligers) zijn in de benen om in alle dorpen en die ene stad een kaartje door de deur te doen. Komend weekend worden de laatste kaarten in de dorpen aan de Lek gedaan.

Tegelijkertijd vraagt Doe Mee ook aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Zo zit er achterop de kaart een QR-code met een link naar het verkiezingsprogramma. “Zo weten onze inwoners gelijk wat onze plannen zijn voor de komende jaren!”, redeneert Doe Mee Molenlanden.

Wilma de Moel: “Het is fantastisch dat we er iedere keer in slagen om een groot team op de been te brengen voor onze acties. Zo kunnen we persoonlijk alle 10.000 kaarten bezorgen en spreken we tegelijkertijd een hoop inwoners.”

Voor meer informatie: www.doemeemolenlanden.nl.