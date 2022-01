Onrust bij VHL Lokaal vlak voor verkiezingen: drie bestuursleden stappen op

VIJFHEERENLANDEN • De lokale politieke partij VHL Lokaal kent een onrustige aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen weekend werd bekend dat drie bestuursleden van de partij opstapten. Barbara Versluis (voorzitter), Tiny Kortlever en Theo Streefkerk besloten namelijk om hun functie neer te leggen. Niet ideaal met de verkiezingen van maart in aantocht. Lijsttrekker Teus Meijdam ontkent dat dat het bestuur is opgestapt vanwege een verschil in visie.

“Onze visie is namelijk al jaren hetzelfde en hebben we niet onlangs veranderd”, zegt Meijdam. “Ik heb begrepen dat het meningsverschil hem zit in het samenstellen van de kieslijst, men kon het niet eens worden. Wij gaan die aankomende woensdag met de leden bespreken op de ledenvergadering en brengen dan zaterdag de definitieve lijst naar buiten.”

Complexer dan een meningsverschil

De opgestapte voorzitter Barbara Versluis geeft aan dat het wel iets complexer ligt dan enkel een meningsverschil. Ze zegt: “We hebben op een zeker moment gezegd dat vers bloed in onze partij geen kwaad zou kunnen. We wilden dus wat jongeren aan onze lijst toevoegen en tot een goede mix van ervaring en talent komen. Fractievoorzitter Wim van Dijk kwam daardoor op een plek op de lijst terecht waar hij niet blij mee was. Hij sprak zelfs over ‘een mes in zijn rug’.

Vervolgens heeft hij in eerste instantie gezegd zelf te willen stoppen, maar hier kwam hij later weer op terug. Toen heeft hij laten weten ons als bestuur onbetrouwbaar te vinden en zijn vertrouwen in ons op te zeggen. Als de fractievoorzitter en het partijbestuur niet meer door één deur kunnen krijg je een onwerkbare situatie. Daarop hebben wij besloten om onze taken neer te leggen.”

Enige mogelijkheid

Versluis betreurt de gang van zaken en ook het moment waarop dit gebeurd. “Wij hadden het uiteraard ook liever anders gezien, maar dit was nu voor ons de enige mogelijkheid.” Wim van Dijk staat overigens nu een plek hoger op de lijst dan eerst. De volledige kieslijst maakt VHL Lokaal dus aankomende zaterdag 15 januari bekend.