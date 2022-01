Online bijeenkomst: gezonde voeding, wat en hoe

MOLENLANDEN • Het Sociaal team Molenlanden organiseert in samenwerking met Jong JGZ op woensdag 26 januari van 20.00 tot 21.00 uur een online bijeenkomst over gezonde voeding, waarin jeugdverpleegkundigen tips en adviezen geven om kinderen gezonder te laten eten. Deelname is gratis.

“Ouders geven bij ons op het consultatiebureau regelmatig aan dat zij meer willen weten over gezonde voeding voor hun kind”, vertelt jeugdverpleegkundige Patricia Kluijtmans.”Zij vertellen dat hun kind geen groente lust of dat hun kind een kieskeurige eter is. Of ze vragen zich af hoe het kan dat hun kind heel weinig snoept, maar toch te dik is.”

Deze onderwerpen zijn herkenbaar voor jeugdverpleegkundige Patty de Koster, die veel contact heeft met gezinnen met een kind tussen de 4 en 18 jaar. “Je staat als ouder voor verschillende uitdagingen: hoe kies je bijvoorbeeld uit het overweldigende aanbod in de supermarkt de juiste voeding voor je kind? En hoe ga je om met opa en oma waar je kind wordt verwend met cola en chips terwijl je dat als ouder niet wilt? Door de informatieve en interactieve bijeenkomst krijgen ouders meer inzicht in manieren waarop je gezonde voeding bij je kind kunt stimuleren.”

De bijeenkomst vindt plaats voor ouders/opvoeders op woensdag 26 januari, aanmelden uiterlijk dinsdag 25 januari. De bijeenkomst is online van 20.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Aanmelden kan via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis.