Verbouwing De Spil tot gemeentehuis Molenlanden valt ruim 1,2 miljoen duurder uit

BLESKENSGRAAF • De verbouwing van dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf valt ruim 1,2 miljoen euro duurder uit dan begroot. Eén van de redenen daarvoor zijn de fors gestegen bouwkosten.

Het Molenlandse college omschrijft dit in het voorstel aan de gemeenteraad als ‘extreme prijsstijgingen’. In de voorbereidingen is al wel rekening gehouden met hogere kosten, maar daarbij is het gemeentebestuur uitgegaan van normale prijsontwikkelingen in de markt. ‘De prijsstijgingen zijn echter hoger dan voorgaande jaren en ook fors hoger dan de huidige bouwkosten indexen.’

Een andere reden voor de hogere kosten is de langere doorlooptijd van de verbouwing van De Spil. Dat ligt aan het onderzoek om het pand volledig te verduurzamen. ‘Deze exercitie heeft ongeveer zes maanden tijd gevergd, hetgeen ook betekent dat projecten later worden opgeleverd. Voor deze periode van zes maanden is extra inzet benodigd en dus plankosten.’

Fors hoger

De verwachting is nu dat de verbouwing bijna 13 miljoen euro gaat kosten. Een fors hoger bedrag dan waar in mei 2018 van werd uitgegaan. Toenmalig wethouder Harmen Akkerman gaf destijds aan dat het project op circa 8 miljoen euro zou komen. “Tot onze vreugde komen de jaarlijkse lasten van de huisvesting daarmee ongeveer op hetzelfde bedrag als Giessenlanden en Molenwaard nu samen kwijt zijn aan huisvesting: circa 600.000 euro.” Ook qua planning loopt de verbouwing uit. In 2018 was het vooruitzicht dat de afronding in 2020 zou zijn.

Overigens geven burgemeester en wethouders in het voorstel de mogelijkheid aan om te bezuinigen op het ontwerp. Maar in dit geval kan er volgens het college niet voldoen worden aan de wensenlijst van de raad. ‘Dat komt omdat in eerdere fases reeds veel optimalisaties hebben plaatsgevonden.’