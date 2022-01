NIEUW-LEKKERLAND • Onlangs is er een nieuwe cd van Bart Kruithof uit Nieuw-Lekkerland uitgekomen. De titel is ‘Uw trouw zal nooit vergaan’, deel 2.

Het is een cd vanuit de Grote Kerk van Hasselt. Op de cd staan elf orgelimprovisaties over Psalmen en twee gezangen. De cd kost 10 euro, exclusief verzendkosten. Hij is te bestellen via het mailadres: bartkruithof.bk@gmail.com.