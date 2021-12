Week van Gebed in Hervormde kerk van Ameide

AMEIDE • In de Hervormde kerk van Ameide wordt in de wee van 16 tot en met 23 januari aandacht besteed aan de Week van Gebed, dat is een wereldwijde gebedsweek onder christenen.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. “Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus”, aldus de organisatoren. “Samen bidden we voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.”

In Ameide en Tienhoven wordt in de week van 16 tot 23 januari iedere avond samengekomen van 20.00 tot 20.45 uur. Indien mogelijk fysiek in de Hervormde kerk en anders online. Voor meer informatie hierover zie de website van de Hervormde gemeente Ameide-Tienhoven.