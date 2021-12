Foto- en Wandelchallenge voor Voedselbank Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Na het succes van vorige winter daagt Antilope Outdoor iedereen uit om ook in januari 2022 de wandelschoenen aan te trekken voor het goede doel. Door mee te doen aan de Foto- en Wandelchallenge wordt de Voedselbank Alblasserdam gesteund en maakt men bovendien kans op prachtige prijzen. Meedoen met de challenge kost 5 euro. De opbrengst van deze Foto- en Wandelchallenge gaat naar de Voedselbank Alblasserdam.

Wandelen is goed voor de gezondheid. Bovendien biedt een wandeling de rust om de omgeving op te nemen. Wie een beetje extra uitdaging wil, kan meedoen met de Foto- en Wandelchallenge. Deelnemers ontvangen dan vier weken lang elke vrijdag een e-mail met een nieuwe foto-opdracht. Dat vormt een goede motivatie om de wandelschoenen aan te trekken en eropuit te gaan.

Inschrijven is nu mogelijk via www.wandelcentrum.com. Vanaf 31 december ontvangen de deelnemers iedere vrijdag een e-mail met daarin de foto-opdracht van die week. Natuurlijk is de opdracht altijd wandel-gerelateerd. De deelnemers ontdekken verschillende soorten paden, met het idee dat tijdens de wandeling de foto wordt gemaakt. Ter inspiratie bevat de e-mail mooie wandelroutes, wandeltips en fotografietips.

Deel de mooiste foto op www.wandelcentrum.com. Hier worden alle foto’s van de weekopdracht verzameld. Vervolgens kan iedereen, ook niet-deelnemers, op de foto’s stemmen. De fotograaf van de foto met de meeste stemmen wordt de weekwinnaar en wint een cadeaubon van 50 euro, te besteden bij Antilope Outdoor.

Bovendien kiest een jury, bestaande uit medewerkers van Antilope Outdoor, aan het einde van de maand de mooiste foto. De fotograaf van deze foto wordt uitgeroepen tot algehele winnaar van de Foto- en Wandelchallenge en wint een paar wandelschoenen van Hanwag ter waarde van 250 euro.