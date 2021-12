Kerstattentie voor mantelzorgers in Molenlanden

MOLENLANDEN • In samenwerking met Rabobank Lek en Waard heeft Stichting Welzijn Molenlanden het mantelzorgdagboek aan geregistreerde mantelzorgers kunnen aanbieden. Deze dagboeken zijn voor de kerst aan alle mantelzorgers, die deze hebben aangevraagd, verstuurd.

In de week van de mantelzorg zijn er al veel mantelzorgers blij gemaakt met dit mantelzorgdagboek. Deze eerdere actie is in samenwerking met de Kringloop de Graafstroom in Goudriaan mogelijk gemaakt. Het dagboek helpt bij het overzicht bewaren en plannen en geeft tips en ruimte voor creativiteit. Kortom, het dagboek helpt mantelzorgers om goed voor zichzelf te zorgen in de hectiek van alledag.

De reacties waren zo positief, dat we in de vorm van een kerstpresentje hieraan een vervolg hebben gegeven. Ook de jonge mantelzorgers hebben dit jaar een cadeautasje ontvangen.