IJsclub Vooruitgang praat leden digitaal bij

BLESKENSGRAAF • Ook dit jaar kan de jaarvergadering voor leden van de IJsclub Vooruitgang in Bleskensgraaf niet doorgaan.

Om de leden toch te kunnen informeren is ervoor gekozen om een digitale versie van de vergadering op te nemen. In een kort filmpje worden de leden bijgepraat over het afgelopen jaar en de stand van zaken met betrekking tot de ijstent. Het filmpje is te zien op de website: www.ijsclubvooruitgang.nl.