Jong en oud geniet van de ijsbaan op vakantiepark in Ottoland

• Genieten op de ijsbaan in Ottoland. (Foto: Aangeleverd)

OTTOLAND • Bij het Vakantiepark Molenwaard in Ottoland ligt momenteel een mooie ijsbaan die door de kinderen van de basisscholen, cliënten van Philadelphia en de Lange Wei gratis mocht worden bezocht.

In samenwerking met GIGA Molenlanden werd het een sportief en gezellig uitje. Ook voor één van de cliënten van Philadelphia was dit echt een feestje. “Ik heb nog nooit op het ijs gestaan, wat is dit prachtig!”