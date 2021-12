Duurzaamheidsprijzen uitgereikt in de gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • ‘IJzersterk voor het goede werk’ van Gerard Dunnink en Herman Visser in de categorie burgerinitiatieven / non-profit en ‘De pluktuin’ in Nieuw Lekkerland van Mirjam en Erik van der Velden in de categorie Ondernemers hebben de allereerste Duurzaamheidsprijs Molenlanden gewonnen. Zij gingen met een geldprijs van 1000 euro naar huis en natuurlijk de eeuwige roem.

Donderdag 9 december zijn in de Til in Giessenburg de winnaars bekendgemaakt. Wethouder Teunis Jacob Slob: ”Gelukkig was het mogelijk om tijdens een bescheiden bijeenkomst de prijzen persoonlijk uit te reiken. Met de vakjury hebben we in november de zes genomineerden gekozen uit in totaal 29 inzendingen. De stemmen van het publiek gaven uiteindelijk heel duidelijk de doorslag over de winnaars. En welverdiend!”

Twee kerken

‘IJzersterk voor het goede werk’ is een duurzaam initiatief van twee kerken in Giessenburg. Zij verzamelen oud ijzer om dit vervolgens te sorteren, recyclen en hergebruiken. Het geld wat hiermee wordt opgehaald, gaat naar goede doelen.

Gerard Dunnink: “We waren totaal verrast dat we hadden gewonnen. Ook onze medevrijwilligers waren blij met dat mooie nieuws en het is voor ons allemaal een stimulans om er bij betrokken te blijven en door te gaan. Uit de reacties via verschillende app groepen bleek het ook voor Giessenburgers een extra stimulans om oude metalen naar het inleverpunt te brengen.”

Duurzame bloemen

Mirjam en Erik van der Velden hebben in de categorie Ondernemers hebben de allereerste Duurzaamheidsprijs Molenlanden gewonnen. Zij kweken in ‘De Pluktuin’ op duurzame wijze bloemen. Bewoners mogen de bloemen vervolgens komen plukken.

Mirjam van der Velden: “Wij als ‘pluktuinondernemers’ waren blij verrast dat we de duurzaamheidsprijs Molenlanden voor ondernemers in ontvangst mochten nemen. Na vier jaar pluktuin seizoenen, voelt deze prijs als een grote waardering voor ons. Dit stimuleert ons zeker om waar we al mee bezig zijn, verder door te zetten. Ook via deze weg willen we alle burgers van de gemeente Molenlanden bedanken voor jullie stem.”

Kennis delen

Tijdens de bijeenkomst deelden alle deelnemers hun kennis met elkaar. Slob: “Men ging enthousiast in gesprek met elkaar over de diverse initiatieven en ideeën, nieuwe relaties zijn ontstaan. Dat is precies wat we met de Duurzaamheidsprijs willen bereiken, namelijk dat de initiatieven anderen inspireert om in actie te komen voor een duurzamer Molenlanden.”

Alle inwoners konden vanaf 25 juni duurzame initiatieven en voorbeelden aandragen in drie categorieën: jeugd t/m 21 jaar, burgerinitiatieven/non-profit en ondernemers. Een vakkundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Jong Molenlanden, Stichting Duurzaam Molenlanden en Blauwzaam, heeft alle inzendingen beoordeeld en drie initiatieven per categorie genomineerd. Vervolgens konden alle inwoners van Molenlanden tot 1 november stemmen op hun favoriete initiatief. Door het geringe aantal geldige aanmeldingen ‘jeugd t/m 21 jaar’ heeft de jury helaas moeten besluiten deze op te schorten naar volgend jaar. Op www.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs-molenlanden is alle informatie terug te vinden.

Op de staan op de voorste rij van links naar rechts Gerard Dunnink, Herman Visser, wethouder Teunis Jacob Slob, Mirjam en Erik van der Velden. Staand erachter de overige genomineerden: Huig den Besten, Aad den Boer, Arwen van Tuijl, Henkjan den Braven, Edwin van de Ham, Vera den Besten en Elco van den Berg.