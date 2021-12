Lichtjesroute door Nieuw-Lekkerland met lampionnenwedstrijd

NIEUW-LEKKERLAND • Op woensdag 22 december wordt er in Nieuw-Lekkerland een lichtjesroute georganiseerd, waarbij Nieuw-Lekkerland van 18.30 tot 21.00 uur in het licht gezet wordt.

“In deze donkere tijd van het jaar en ook de zware tijd waar we nu inzitten willen we een lichtje branden”, laten de organisatoren Liesbeth, Sanne en Sandra weten.

Het is de bedoeling dat iedereen deze avond zijn huis of voortuin gezellig versierd en dat de mensen deze avond op eigen gelegenheid door het dorp kunnen wandelen en genieten van alle lichtjes.

De kinderen mogen een mooie lampion maken en deze verlichten tijdens de wandeling. Degene met de mooiste lampion krijgt een prijsje. De kinderen kunnen een foto met de lampion mailen naar lichtjesroutenwll@gmail.com.

Liesbeth, Sanne en Sandra zijn enthousiast over de reacties die ze al op voorhand gekregen hebben over de lichtjesroute. “Hoe gezellig is het niet om te wandelen langs alle mooie verlichting. De animo en belangstelling is groot, van warme chocomelk, kerstkoekjes, glühwein allemaal leuke ideetjes die geopperd worden.”

De Smit Stichting heeft belangrijke ondersteuning geleverd bij de lichtjesroute. Zij hebben contact opgenomen met alle straatambassadeurs en hebben het mogelijk gemaakt dat er geflyerd kon worden.