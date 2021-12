Aandacht voor Paarse Vrijdag op de Uilenhof in Gorinchem

• Regenboog lolly's tijdens Paarse Vrijdag op de Uilenhof in Gorinchem.

GORINCHEM • Paarse Vrijdag was op christelijke VO-school De Uilenhof in Gorinchem een mooie dag om extra aandacht te besteden aan de LHBTQI+ gemeenschap.

Op de Uilenhof vinden ze het namelijk belangrijk dat je kunt zijn wie je wilt zijn en daarom heeft de school ook een actieve groep die de paarse vrijdag heeft georganiseerd. Veel leerlingen en docenten hadden iets paars aan en er werden regenboog lolly’s uitgedeeld. Maar ook waren er tijdens de mentorlessen mooie gesprekken naar aanleiding van stellingen over het onderwerp. Het doel was om elkaar wat beter te begrijpen en wat meer respect op te brengen voor de ander, zonder dat je iemand een mening oplegt of iemand zijn/haar mening wilt veranderen. Dat zorgde voor een goede sfeer en een fijne dag.