Club van Honderd schenkt 7000 euro aan Graafstrooms Fanfare

MOLENAARSGRAAF • Het geplande kerstconcert van Graafstrooms Fanfare op 11 december in Bleskensgraaf kon helaas wegens corona niet doorgaan.

Omdat de muzikanten zich toch wilden laten zien en horen heeft de fanfare het plan opgevat om in de namiddag bij de Jumbo in Molenaarsgraaf spontaan enkele kerstnummers te blazen.

De Club van Honderd van Graafstrooms Fanfare heeft deze gelegenheid aangegrepen om de muziekgroep te verrassen met een donatie. Na bijna twee jaar met corona was dit de eerste gelegenheid om en public een flink bedrag te overhandigen.

Voorzitter Jan de Bruin mocht namens de Club van Honderd de fanfare blij maken met twee cheques, 1x 2000 euro voor instrumenten en materialen en 1x 5000 euro voor opleidingen. Leerling Jos toonde trots een nieuwe draagtas voor zijn hoorn.

Jan de Bruin: “De Club van Honderd vindt dat een fanfare bij onze dorpsgemeenschap hoort. Het geeft altijd weer een fijn gevoel als we Graafstrooms Fanfare bij officiële gelegenheden en concerten zien optreden. Wij willen de fanfare dan ook zo goed mogelijk financieel ondersteunen. We wensen Graafstrooms Fanfare nog een lang bestaan zodat we met z’n allen nog vaak van dit soort optredens kunnen genieten.”

Op zaterdag 18 december om 16.00 uur verschijnt de fanfare bij de Spar in Bleskensgraaf.