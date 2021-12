Graafstrooms Fanfare start met een blazersklas

BRANDWIJK • In januari start Graafstrooms Fanfare weer een blazersklas, zodat ieder kind op een leuke manier kennis kan maken met het bespelen van een instrument.

De gratis lessen zijn in een groep, gegeven door de muziekdocenten van Graafstrooms Fanfare en zijn bedoeld voor kinderen vanaf zeven jaar. Er is wel een eigen bijdrage van 45 euro voor de bruikleen en het onderhoud van het instrument.

Na de laatste les zal er een klein concert zijn voor ouders, familie, vriendjes en andere geïnteresseerden, om te laten zien wat er in de lessen is geleerd. Als het muziek maken bevalt, is er daarna natuurlijk mogelijkheid om verder te gaan als leerling van Graafstrooms Fanfare.

De lessenserie duurt tot en met maart 2022. Voor meer informatie of aanmelding: Rianne de Wit via 06-24641617 of opleidingen@graafstroomsfanfare.nl.