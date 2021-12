Kringloopplein Nieuw-Lekkerland gaat proefdraaien en opent binnenkort

NIEUW-LEKKERLAND • Op donderdag 13 januari 2022 opent wethouder Bikker Kringloopplein Nieuw-Lekkerland aan de Ambachtsweg 2 in Nieuw-Lekkerland.

Het Kringloopplein is een brenglocatie voor afgedankte huisraad en herbruikbare materialen. Medewerkers en vrijwilligers van het Kringloopplein sorteren de ontvangen goederen die, eventueel na een kleine bewerking, via de kringloopwinkel weer in gebruik genomen kunnen worden. Goederen die toch niet bruikbaar blijken, worden gedemonteerd en gescheiden afgevoerd. Het kringloopplein is een samenwerking van Reinigingsdienst Waardlanden, GAiN Kringloopwinkel, Jij bent in Beeld, Repaircafé Nieuw-Lekkerland (van Huis van de Waard) en Vluchtelingenwerk.

“Het is nu echt bijna zover”, zegt wethouder Arco Bikker. “De komende periode wordt gewerkt aan de laatste punten om inwoners van Nieuw-Lekkerland en omgeving straks zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Met het kringloopplein kunnen zij straks dichter bij huis terecht voor het brengen van bijvoorbeeld meubels, elektrische apparaten, een fiets en andere herbruikbare goederen en materialen. Daarnaast biedt het nog meer inwoners de kans om deel te nemen aan de samenleving. We zijn daarom trots dat we dit met verschillende partijen hebben kunnen realiseren.”

Proefdraaien en optimaliseren

Vanaf dinsdag 7 december mogen inwoners al een kijkje nemen op het Kringloopplein, vanaf die dag gaat het Kringloopplein proefdraaien. In deze periode van proefdraaien optimaliseren de medewerkers van de samenwerkende organisaties de inrichting van de locatie en verkennen zij hoe zij zo efficiënt mogelijk kunnen samenwerken, zodat ze de bezoekers goed van dienst kunnen zijn. Ook leggen zij de laatste hand aan de bebording en de sfeer van het Kringloopplein.

Het Kringloopplein is dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Op zaterdag is het Kringloopplein open van 9.00 - 16.00 uur. De innamebalie aan de achterzijde van GAiN Kringloopwinkel gaat vanaf 7 december langzaamaan over naar de Ambachtsweg en is vanaf dinsdag 13 januari 2022 helemaal gesloten. Vanaf dat moment kunnen alle herbruikbare goederen ingeleverd worden aan de Ambachtsweg. Ook de vrijwilligers van GAiN verwelkomen bezoekers graag aan de innamebalie van het Kringloopplein aan de Ambachtsweg 2.

Ook het Repaircafé verhuist naar het Kringloopplein. Inwoners kunnen te repareren apparaten tijdens openingstijden bij de balie van het Kringloopplein afgeven. Het Repaircafé zelf is open op de tweede en vierde dinsdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur. Voor herbruikbare bouwmaterialen is een inzamelpunt van het tweede kans bouwmaterialen depot aanwezig.