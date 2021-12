Nachtafsluiting Brug over De Noord

ALBLASSERDAM • Rijkswaterstaat sluit in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 december de brug over De Noord (N915) af voor onderhoud aan het beweegbare deel van de brug.

Er zal een functionele test uitgevoerd worden aan het beweegbare deel van de brug over De Noord. Daarvoor is de brug in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.

De afsluiting is van maandag 13 december 21:00 uur tot en met dinsdag 14 december 05:00 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

De omleidingen voor het wegverkeer zijn langs en boven de weg aangegeven. De omleidingsroutes lopen via de Noordtunnel (A15).

Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over maatregelen waardoor de hulpverlening op peil blijft.

De brug blijft beschikbaar voor transporteurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. Dit vervoer wordt door middel van verkeersregelaars over de brug geleid. De maximale wachttijd bedraagt 45 minuten.