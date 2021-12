Eerste paal voor nieuwbouw Rovanda in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Rovanda Handel en Techniek, nu nog gevestigd aan de Nijverheidsweg 1 in Groot-Ammers, heeft vrijdag 3 december de eerste paal geslagen voor een nieuw pand aan de Transportweg 1.

“We zijn nu elf jaar gevestigd in Groot-Ammers en kunnen nu een mooie volgende stap maken in onze ontwikkeling”, vertelt Jan Scherpenzeel van Rovanda Groot-Ammers.

Tien maanden

Op de hoek van de Transportweg met de Wilgenweg, op industrieterrein Gelkenes, verrijst straks een prachtig pand met daarin zes units voor bedrijven. Rovanda gaat in één van die units haar spullen verkopen voor auto, techniek en industrie. Naar verwachting is de bouw van het pand over ongeveer tien maanden gereed.

“We verwachten dat we in oktober of november volgend jaar open kunnen gaan”, vervolgt Jan, die de locatie op de toegangsweg naar het recylebedrijf van KoreNet ‘strategisch sterk’ noemt. “Er komt veel verkeer langs richting Korevaar en dat neemt alleen nog maar toe met de nieuwbouw die er nu gaat plaatsvinden.”

Dertig jaar

Rovanda bestaat al dertig jaar in Papendrecht en begon elf jaar geleden met een vestiging in automaterialen in Groot-Ammers. Na overnames van de Fa. Bos en Straver Automaterialen in Groot-Ammers veranderde de naam tijdelijk naar RBS. Deze naam waren de afkortingen van de twee overgenomen bedrijven inclusief de R van Rovanda. Inmiddels draagt ook de vestiging in Groot-Ammers de naam ‘Rovanda Handel en Techniek’.

“We hebben in de afgelopen jaren een mooie, goede groei doorgemaakt. Veel bedrijven en mensen uit de omgeving weten ons te vinden, vooral vanuit het industrieterrein. We leveren machines en materialen aan de agrarische sector, zzp-ers, hoveniers, noem maar op. We hebben echt voor iedereen wat wils en zorgen ervoor dat men niet ver hoeft te gaan voor betrouwbare en goede technische en industriële materialen en autoproducten.”

Ruimtewinst

Het nieuwe onderkomen van Rovanda wordt straks ongeveer 100 vierkante meter groter dan het huidige pand. “Maar doordat we de nieuwe zaak efficiënter kunnen indelen, onder meer met een shuttle-kast waarmee we kleine materialen beter kunnen opbergen en gemakkelijk kunnen pakken, zal de ruimtewinst groot zijn.”

Er werken tien mensen bij Rovanda in Groot-Ammers. In Papendrecht is de hoofdvestiging. De vestiging in Arkel wordt in 2022 uitgebreid met goederen voor de techniek en industrie. Het personeelsbestand van de gehele Rovandagroep bestaat uit 50 personen

Voor meer informatie: www.rovanda.nl.