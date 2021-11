Jungheim Boomkwekerijen uit Ottoland gaat van oom naar neef

OTTOLAND • Johan Jungheim, de vierde generatie van Jungheim Boomkwekerijen, draagt het stokje over aan neef Jordi de Hoop. Jordi zet het familiebedrijf met trots voort.

Jungheim Boomkwekerijen gevestigd in Ottoland is al sinds 1889 specialist in het kweken van een breed sortiment kleinfruit en fruitbomen. Jungheim is een echt familiebedrijf. De passie om het kleinfruit en fruitbomen via tuincentra, supermarkten en bouwmarkten bij de consument te krijgen bezit de familie Jungheim al jaren en is generatie op generatie doorgegeven. De moeder van Jordi, Mattie de Hoop-Jungheim, is onderdeel van de administratie en er zijn meerdere neefjes werkzaam in het bedrijf.

Nieuwe generatie

Johan Jungheim heeft in 2005 Jungheim Boomkwekerijen overgenomen van zijn vader Wout Jungheim, nadat hij al meerdere jaren meewerkte in het bedrijf. Hij heeft zich in die jaren met name bezig gehouden met de verbetering van de technische werkprocessen op het bedrijf, mede door zijn technische achtergrond. Jordi de Hoop is een neef van Johan en werkt al sinds 2010 in het bedrijf. Jordi heeft bedrijfseconomie gestuurd aan de universiteit van Tilburg en neemt die kennis mee in de bedrijfsvoering.

Na drie jaar samen in de VOF Jungheim Boomkwekerijen is het nu tijd voor de volgende stap. “We zijn trots en dankbaar dat Johan zich vol passie heeft ingezet in de afgelopen jaren en ook ruimte heeft gegeven aan Jordi om het bedrijf voort te zetten en verder te ontwikkelen.” Op donderdag 2 december is de overname notarieel vastgelegd.

Ontwikkelingen

De komende jaren wil Jungheim Boomkwekerijen zich blijven ontwikkelen en groeien. Momenteel zijn er 25 mensen vast in dienst en werkt er een grote enthousiaste groep jongeren als bijbaan bij Jungheim. De groene markt groeit en bloeit. Dat fruit lekker en gezond is, is alom bekend. Maar je geniet er pas echt van als je het zelf in eigen tuin hebt gekweekt en geplukt. Het plezier van het zelf kweken, de trots van het oogsten en het genieten. Die elementen maken dat fruit uit eigen tuin een absolute hit is.