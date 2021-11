Mooie en waardige herdenking Mission Belle in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND •Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse herdenking gehouden in Nieuw-Lekkerland van de Mission Belle en haar bemanning.

Op 1 december 1943 crashte de B-17 G bommenwerper in de rivier de Lek. Hierbij kwamen drie bemanningsleden om het leven. Ter nagedachtenis is in 2018 nabij de crash-locatie een monument onthuld langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

Bij het monument werden de aanwezigen welkom geheten door de voorzitter van de Mission Belle Stichting B-17G. Burgemeester Seegers, de kinderburgemeester Fedde Linneweever en legerpredikant van Driesten hielden een toespraak en legden bloemen bij het monument. De aanwezigheid van de re-enactors, in bij de Amerikaanse luchtmacht passende militaire kleding, zorgde weer voor een passende aankleding.

“Door corona hebben we de ceremonie bewust klein gehouden”, zegt voorzitter André Hoogendoorn. “Desondanks kunnen we toch terugkijken op een mooie waardige herdenking. Hopelijk kunnen we het volgend jaar weer uitgebreider herdenken.”