Drinkwatertarieven Oasen stijgen licht in 2022

REGIO • De drinkwatertarieven van Oasen stijgen licht in het komende jaar.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 23 november keurden de aandeelhouders de drinkwatertarieven van 2022 goed. Dat betekent dat klanten van Oasen in 2022 voor 1000 liter drinkwater 1,20 euro gaan betalen. Het vastrechttarief is 75 euro per jaar. Deze bedragen zijn inclusief belastingen. Jaarlijks gaat een gemiddeld huishouden 2,62 euro (1,31%) meer gaat betalen voor schoon en veilig drinkwater uit de kraan.

De prijzen van grondstoffen zijn fors gestegen. Ondanks die stijgende kosten en de grote investeringsopgave van het drinkwaterbedrijf, blijven de drinkwatertarieven in 2022 nagenoeg gelijk. Komende jaren blijft Oasen investeren om ervoor te zorgen dat haar klanten altijd en blind kunnen blijven vertrouwen op het beste drinkwater uit de kraan.

Verder verduurzamen

Oasen maakt zo duurzaam mogelijk drinkwater. Daarbij kijkt het drinkwaterbedrijf naar de hele waterketen. Van bron tot en met de tap. Dit leidt tot mooie samenwerkingsverbanden die een rol spelen in het verder verduurzamen van de drinkwatervoorziening. Water is een schaars goed waar we zorgzaam mee moeten omgaan. Afgelopen jaar hergebruikte het drinkwaterbedrijf de reststoffen uit de zuivering en nam het maatregelen die zorgden voor een verdere energiebesparing in het drinkwaterproces.

Bewust gebruik

Naast dat Oasen zelf hard werkt aan het duurzaam zuiveren en distribueren van drinkwater, maakt ze haar klanten meer bewust van het drinkwatergebruik. Zo is er app ontwikkeld waarin klanten de watermeterstand kunnen invullen om duurzamer en zuiniger met drinkwater om te gaan.

Meer informatie over duurzaamheid, de Watersaver-app of de nieuwe drinkwatertarieven is te vinden op www.oasen.nl.