Zederikse Buurtbus 703 gaat op stal; gedupeerden hopen op gunstige evaluatie

VIJFHEERENLANDEN • Vrijdag 26 november rijdt Buurtbus 703 voor het laatst. Een afscheidsrondje over Ameide, Meerkerk, Leerbroek, Leerdam, Schoonrewoerd, Hei- en Boeicop, Lexmond en weer terug naar het Raadhuisplein in Meerkerk.

Ongetwijfeld zullen Adriaan Borgstijn en Siska Gielis een traantje wegpinken als medebestuurslid Bettie den Hartog de bus parkeert. “Aan een lange historie komt een einde. Jammer hoor”, beseft de Meerkerkse secretaris Borgstijn (82). “In verband met mijn leeftijd rijd ik al een paar jaar niet, maar ik ben nog steeds zeer betrokken.”

Historie

De krasse tachtiger kent de historie. “Er was begin jaren ‘80 behoefte in Meerkerk aan een busverbinding met Leerdam. Inwoners zonder auto wilden ook weleens naar de markt, familie of op bezoek in het ziekenhuis. In onze hoogtijdagen vervoerden we bijna 15.000 passagiers per jaar, zeker toen Ameide werd opgenomen in de route en we bij Open Vensters stopten. Met vrijwilligers, de absolute kracht van onze vereniging Buurtbus Vijfheerenlanden. Niet alleen onze trouwe klanten en toeristen, maar ook onze chauffeurs gaan de bus missen.”

Zonder overleg

De aangeschoven voorzitter Siska Gielis knikt. “De start heb ik niet meegemaakt. In de begintijd reden we voor Westnederland. Later voor Connexxion, Arriva en nu voor QBuzz. Toen de buslijn van Lexmond via Hei- en Boeicop en Schoonrewoerd naar Leerdam uitviel is onze route uitgebreid tot een twee-uursdienst met ruim 65 kilometers door onze prachtige polder.” Maar vanaf vrijdag behoort dat dus tot het verleden. “De Utrechtse plannen van QBuzz betekenden einde oefening voor ons. De busonderneming heeft vorig jaar het reizen per U-Flex ingesteld. We hebben geen zin om modder te gooien, maar zonder overleg met ons heeft die busonderneming de zogenaamde U-Flex route ingesteld. Met professionele chauffeurs die op afroep zeven dagen per week nagenoeg dezelfde route rijden.’

“Onze bus is leeg en het is simpelweg niet rendabel om met de 703 te rijden. Corona heeft er ook geen goed aangedaan. We stoppen en beseffen terdege dat de service van U-Flex anders en uitgebreider is. Maar we hadden elkaar prima kunnen versterken.” Toch is er hoop voor het Zederiks vervoer door de polder. “Onlangs maakten we met de gemeente en de provincie de afspraak volgend jaar te evalueren. De deur staat dus nog op een kiertje.”

