Feestelijke onthulling van Wiegje van Beatrijs in Kinderdijk

KINDERDIJK • Commissaris van de Koning van de provincie Zuid Holland, Jaap Smit, heeft vrijdagavond 19 november het kunstwerk het Wiegje van Beatrijs onthuld in Kinderdijk.

Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Roel Teeuwen uit Alblasserdam en herinnert aan de St. Elisabethsvloed die precies 600 jaar geleden plaatsvond. Het bronzen wiegje het een bijzonder constructie onder water en drijft daardoor op het water nabij het Wisboomgemaal in Kinderdijk.

Er werd een show opgevoerd rondom de onthulling van de verbeelding van de legende van het Wiegje van Beatrijs. Faela van Deyzen van The Voice Kids en muziekvereniging Excelsior zorgden voor muziek. Theatergroep Marieke van Leeuwen gaf een voorstelling van het verhaal, waarna de onthulling plaatsvond.

Het drijvende bronzen kunstwerk is tijdelijk in Kinderdijk. Het is de bedoeling dat het wiegje binnen enkele jaren verhuist naar de rivier ter hoogte van het terrein van Mercon Kloos aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam. Daar komt een woonwijk aan het water.

Het vrijdag onthulde kunstwerk verwijst naar de Elisabethsvloed, die in de nacht van 18 november 1421 zorgde voor één van de ergst overstromingen in de geschiedenis. Onlosmakelijk verbonden met de ramp en het dorp Kinderdijk is het volksverhaal over het kind in een wieg dat tijdens de Elisabethsvloed bij de dijk, in wat nu Kinderdijk heet, zou zijn aangespoeld. Op het wiegje bevond zich ook een kat, die door heen en weer te springen de wieg in evenwicht, en de baby in leven, hield. Langs de Oost-Kinderdijk zijn meer signalen die verwijzen naar de oude sage, zoals op Huis te Kinderdijk en de naam ‘Kattenwiel’.

Om de sage en het gevaar van de kracht van het water nooit te vergeten heeft de stichting Het Wiegje van Beatrijs Kinderdijk een kunstwerk gerealiseerd, dat uiteindelijk langs de oevers van De Noord in Alblasserdam komt.

De stichting hoopt dat het in brons gegoten kunstwerk de vergelijking straks kan doorstaan met wereldberoemde standbeelden als Manneke Pis in Brussel en de Zeemeermin in Kopenhagen.

Het is nog niet bekend wanneer de verhuizing van het kunstwerk zal zijn, dat hangt af van de snelheid waarmee het woningbouwplan op het Kloosterrein ontwikkeld kan worden.