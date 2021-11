Gedachtenisweekend in de Sionkerk in Ameide

AMEIDE • Zaterdag 20 november zal de Sionkerk aan de Prinsengracht 28 in Ameide van 10:00 tot 16:00 open zijn om geliefde overledenen te gedenken.

Bezoekers kunnen in de kerk een dierbare gedenken door een kaartje met de naam van de overledene in een gedachtenisboom te hangen. Daarnaast kunnen mensen een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan een dierbare.

De geldende coronaregels worden aangehouden (geen pas wel een kapje). Een ieder die wil is van harte welkom om binnen te lopen deze zaterdag.

Op zondag 21 november is iedereen welkom om 10:00 uur in een dienst waarbij de gemeente voor Gods aangezicht stil staat bij overleden gemeenteleden en andere dierbare overledenen. De gedachtenisboom van zaterdag staat daarbij vooraan in de kerk. In deze dienst spreekt de gemeente uit dat ze haar hoop stelt op Jezus Christus die de dood heeft overwonnen.

Men kan de dienst in de kerk of online meevieren, aanmelden is niet noodzakelijk. Online meevieren kan via www.kerkomroep.nl of via Youtube (zoek bij beiden naar Sionkerk Ameide). Voor vragen of informatie neem contact op met ds. J. Dekker, 06-10789864 of dsjojannekedekker@gmail.com.