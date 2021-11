Ondernemersontbijt van Molenlanden gaat online

MOLENLANDEN • Op vrijdag 19 november om 09:00 uur organiseert de gemeente Molenlanden samen met ondernemers de online ontmoeting ‘Molenlanden Onderneemt’. De ontmoeting is te volgen via de livestream op: www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt.

Ondernemers kunnen vrijdag online aanschuiven bij een tafelgesprek met burgemeester Theo Segers, wethouder Teunis Jacob Slob en een aantal ondernemers als tafelgasten. Samen gaan zij in gesprek over een aantal thema’s zoals veerkracht, duurzaamheid & innovatie en samenwerken.

Meedoen via chat

Via de chat kunnen ondernemers reageren en vragen stellen. In een kort en energiek programma van ongeveer een half uur krijgen de deelnemers een mooi beeld van ondernemerschap in Molenlanden.

Ontzettend jammer

Deze online ontmoeting wordt gehouden in plaats van het ondernemersontbijt dat vanwege de coronamaatregelen niet kan doorgaan. Teunis Jacob Slob, wethouder economie: “Het is ontzettend jammer dat het ondernemersontbijt nu niet kan doorgaan in de vorm die we voor ogen hadden.”

“Tegelijkertijd ben ik blij dat we toch een manier hebben gevonden om op de Dag van de Ondernemer het ondernemerschap in Molenlanden met elkaar te vieren. We gaan er een mooie bijeenkomst van maken en kijken ernaar uit om vrijdag de Molenlandse ondernemers online te ontmoeten!”