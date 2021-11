Eindelijk zicht op herinrichting oude gemeentehuis in Streefkerk

STREEFKERK • Het voormalige gemeentehuis aan de Kerkstraat 31 in Streefkerk lijkt eindelijk de zo nodige opknapbeurt en een nieuwe bestemming te krijgen.

Het pand gaat binnenkort van eigenaar wisselen, meldt de gemeente Molenlanden. De huidige eigenaar heeft overeenstemming bereikt over verkoop van het pand aan een vastgoedontwikkelaar uit de gemeente Molenlanden.

“De nieuwe eigenaar kent de beperkingen van de locatie (bestemmingsplan) en ziet binnen de huidige bestemming mogelijkheden om een andere invulling aan het pand te geven”, aldus het gemeentebestuur in een raadsinformatiebrief. “Wij verwachten dat met deze nieuwe eigenaar ook snel gestart gaat worden met het restaureren/herinrichten van het pand.”

De fractie van de ChristenUnie (CU) heeft in het verleden regelmatig vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het oude gemeentehuis. De partij hoopte dat er een woonhuis of meerdere appartementen van gemaakt zouden kunnen worden. Maar dat kan niet, omdat dorpshuis De Vijf Lelies gelegen is naast het oude gemeentehuis. Dit levert beperkingen op met het bestemmingsplan.

Verder maakte de gemeente Molenlanden deze week bekend dat de herinrichting van de Kerkstraat in Streefkerk van start gaat. Eerder dit jaar zijn de werkzaamheden aan de riolering tussen de kerk en de haven succesvol afgerond. Daardoor kan nu de herinrichting van de straat in zes fasen worden uitgevoerd. Op donderdagavond 25 november is er een inloopavond in De Vijf Lelies voor inwoners van Streefkerk en betrokkenen bij het project.