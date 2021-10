Bibliotheek in De Zes Molens in Hoornaar is weer open

HOORNAAR • De bibliotheek in De Zes Molens in Hoornaar opent zijn deuren weer.

In verband met corona gaat de bibliotheek nog beperkt open. Men is van harte welkom in de even weken op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Er zijn vrijwilligers aanwezig om te helpen met het uitzoeken van een fijn boek.