Dirigent Rianne Stouten: van Jonge Klanken naar Project S(w)ing

BRANDWIJK • Van de vastomlijnde kaders van een kinderkoor naar werken op projectmatige basis: die stap zet dirigent Rianne Stouten met Project S(w)ing.

Ja, het is best spannend om op projectbasis te gaan werken. Maar Rianne is ervan overtuigd dat het ‘kinderkoorstramien’ van elke week repeteren met min of meer vaste uitvoeringen op de agenda niet meer bij deze tijd past. “Kinderen en ouders hebben het vaak te druk, er wordt al heel veel van hen gevraagd”, knikt de dirigent van Jonge Klanken uit Molenaarsgraaf-Brandwijk.

Daarom gaat ze nu van start met Project S(w)ing. Het idee: je verbindt je voor een overzichtelijk aantal repetities en één of meerdere uitvoeringen. “Daardoor krijg je meer focus en verbinding, wordt er minder makkelijk gezegd: ik kom een keertje niet. Voor mezelf maakt dat de tijd vrij om na zo’n project na te denken over een volgende idee en kan ik ook ingeschakeld worden door anderen voor projecten die zij opzetten.”

Kerstverhaal

Als proefproject staat er een kerstproject voor kinderen op de agenda. Al zingend zullen de jonge zangers en zangeressen het kerstverhaal vertellen. Het is meteen een goed voorbeeld voor de nieuwe aanpak. Vijf keer repeteren, drie uitvoeringen; het is goed te overzien.

De basis van dit project vormt kinderkoor Jonge Klanken. “We hadden nog steeds 28 leden, best uniek voor een kinderkoor”, stelt bestuurslid Ada van der Wal. “Het uitgangspunt is dat we met Project S(w)ing voor hen twee of drie projecten per jaar op de agenda zetten. Maar daarnaast zijn alle kinderen die graag willen zingen uit de omgeving welkom. De drempel is laag: je hoeft geen auditie te doen, gewoon lekker zingen met een glimlach is het belangrijkst.”

Oefenavonden

De oefenavonden voor de kerstuitvoeringen zijn op de dinsdagen 2, 16, 23 en 30 november en 7 december, van 18.30 tot 19.30 uur in de gebouw De Overstap te Brandwijk. Opgeven kan tot woensdag 27 oktober via swingingproject@gmail.com De kosten zijn 10 euro.

Rianne sluit af: “We zullen ons de komende tijd ook verdiepen in wat mensen graag willen horen, waar ze op afkomen. En natuurlijk verleen ik ook graag medewerking aan andere muzikale initiatieven.”