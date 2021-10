Herfstactiviteiten bij UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk

KINDERDIJK • UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is dé plek voor een leuk dagje uit in de herfstvakantie. Voor jong en oud is er meer dan genoeg te zien, doen, leren en ontdekken met een educatief dagje uit met de Kinderdijk Tour of de molenspeurtocht. Er is ook een speciaal herfstaanbod in het Kinderdijk-café.

Met de Kinderdijk Tour gaan bezoekers met een gids terug in de tijd in een avontuur vol wieken, water en wilskracht. In de werkplaats komt men meer te weten over het molenmakersambacht en tijdens een wandeling langs de molens vertelt een kenner uit de streek van alles over dit unieke gebied.

Ook voor de wat jongere kinderen is er meer dan genoeg te zien, doen, leren en ontdekken. Ze leren aan de hand van een leuke speurtocht spelenderwijs meer over de verschillende molens in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk, maar ook waar vroeger een wringer voor gebruikt werd en wat een peilschaal is. Als alle molenbordjes zijn gevonden op de diverse bezoeklocaties ontvangen de kinderen na afloop een kleinigheidje in de Giftshop.

Meer informatie: www.kinderdijk.nl/herfst-in-kinderdijk.