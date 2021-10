Kringloopwinkel in Goudriaan houdt boekenmarkt

GOUDRIAAN • Op zaterdag 16 oktober organiseert Kringloopwinkel Graafstroom weer een boekenmarkt. Als de weersvoorspellingen uitkomen, worden er buiten heel veel boeken neergezet, zodat iedereen lekker kan snuffelen tussen de boeken.

Deze boeken zijn niet duur, 3 stuks voor 1 euro. De Kringloopwinkel is deze middag open van 13.00 tot 16.30 uur. Het adres is De Hoogt 1b in Goudriaan.