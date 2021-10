Wat betekent BTU voor je mobiele airco?

Als je begint met winkelen voor een nieuwe airconditioner, is de kans groot dat je het acroniem BTU tegenkomt. Dit is een afkorting voor British Thermal Unit, een meeteenheid die aangeeft hoeveel energie je airconditioner gebruikt om binnen een uur warmte uit je huis te verwijderen. Het lijkt misschien overdreven technisch, maar BTU is een belangrijke statistiek die je kan helpen bij het bepalen van het soort airconditioner dat je nodig hebt voor een huis van je grootte. Bij een mobiele airco kopen moet je dus zeker hier op letten.

Een mobiele airconditioning aanschaffen zonder aandacht te besteden aan de BTU-classificatie kan je comfort ernstig verminderen als je systeem niet genoeg energie heeft om je huis te koelen. Als je BTU wilt begrijpen, helpt het om te begrijpen hoe airconditioners werken. Het is oké als je niet elke dag nadenkt over de interne werking van airconditioningsystemen en hoe ze zo goed lijken te werken om je kamers koel en comfortabel te laten aanvoelen. Maar weet voor nu dat airconditioners warmte uit de lucht in je huis verwijderen en naar buiten verplaatsen.

Met behulp van een ingewikkeld systeem van spoelen en ventilatoren vervangen de mobiele airco’s die hete en vochtige lucht door koelere lucht die via kanalen door je huis stroomt. Zie het als buizen in een waterglijbaan. Je stapt in, glijdt door de buis en plonst in een heel groot zwembad. Je lucht werkt op dezelfde manier. De lucht komt de buis binnen, glijdt er doorheen en baant zich vervolgens een weg door je hele huis.

Als we het hebben over airconditioners die warmte uit je huis verwijderen, is dat hetzelfde als zeggen dat ze energie verplaatsen. BTU vertelt je hoeveel energie je airconditioner gebruikt om dat allemaal te doen. Dus als je ziet dat je mobiele airconditioner 12.000 BTU’s heeft, betekent dit dat hij elk uur 12.000 Britse thermische eenheden warmte absorbeert en naar buiten verplaatst, zodat je omgeving binnen beter aanvoelt.

BTU draait niet alleen om je airconditioner. Het wordt over de hele wereld gebruikt om de hoeveelheid warmte te meten die nodig is om een pond water met één graad Fahrenheit te verhogen of te verlagen. Dat betekent dat het kan worden gebruikt om de energieoverdracht voor ovens, warmtepompen, kooktoestellen en andere verwarmings- en koeltoestellen te beoordelen, niet alleen bij de mobiele airco’s dus.

Over het algemeen heeft een airconditioner volgens experts ongeveer 20 BTU’s nodig voor elke vierkante meter leefruimte die hij koelt. Om bij benadering een idee te krijgen van het aantal BTU’s dat je nodig hebt, vermenigvuldig je de vierkante meters van je ruimte (of dat nu een enkele kamer is of je hele huis) met 20. Met behulp van deze berekening kun je er mogelijk achter komen dat je een mobiele airco 9000 BTU nodig hebt in je woning, al is dit niet altijd het geval. Het hangt namelijk echt van het formaat van de ruimte die verkoeld moet worden af. Bereken dit goed zodat je niet een airco koopt met te weinig of te veel BTU’s!