Bijeenkomst OZHZ over brandveiligheid in stallen voor agrariërs Molenlanden

OTTOLAND • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt 28 oktober in Ottoland een bijeenkomst over brandveiligheid in stallen voor agrariërs in de gemeente Molenlanden.

Er is steeds meer aandacht voor brandveiligheid in stallen. Hoe is brand te voorkomen? Wat zijn de grootste risico’s? Wat kunnen boeren zelf doen? Op deze en andere vragen wordt tijdens de bijeenkomst in het Wellantcollege, B140, ingegaan.

Samen met de brandweer van de veiligheidsregio, de inspecteur van de omgevingsdienst en een risico-expert van Univé worden situaties besproken die vaak voorkomen.

Knaagdieren

Voorbeelden zijn knaagdieren die de kabels doorknagen, omvormers van zonnepanelen of het vele stof in stallen. Wanneer wordt dat een risico? Hoe blijft het onderhoud haalbaar, betaalbaar? En wat zegt een keuring van de elektrische installatie eigenlijk?

De inloop is vanaf 19.45 uur, de aanvang is 20.00 uur. Een agrariër uit Molenlanden vertelt een ervaringsverhaal. Daarna worden de veelvoorkomende situaties besproken. Vanaf 20.45 uur is er gelegenheid om aan informatietafels verder door te praten.

Toegang is zonder coronacheck aan deur.