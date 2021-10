Jeugd bouwt erop los: 50 egelhuisjes in Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Floris de Kraa laat trots het door hem getimmerde egelhuisje zien dat hij op de Go Kidss-middag op woensdag 6 oktober in Basisschool Giessen-Oudekerk heeft gemaakt.

Het was een herrie van jewelste en het was hard werken voor de kinderen (en de helpers!) maar het meten, zagen en timmeren heeft ervoor gezorgd dat Giessen-Oudekerk 50 egelhuisjes rijker is. Het dorp is dus nu een paradijs voor egels.