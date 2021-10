Lindsey wil vertrouwenspersoon zijn voor lhbti’ers in Molenlanden

MOLENLANDEN • Lindsey Brouwer (26) uit Brandwijk wil Molenlandse jongeren die worstelen met hun seksuele geaardheid graag helpen. De gemeente heeft haar gevraagd om als ervaringsdeskundige gesprekken te voeren met jongeren.

Zelf had Lindsey het als tiener fijn gevonden om er met een vertrouwenspersoon over te kunnen praten. “Ik heb twee jaar lang weggeduwd dat ik niet op mannen val”, vertelt ze. “Mijn moeder merkte dat mij iets dwars zat. Pas toen zij ernaar vroeg, durfde ik erover te praten. Ik was toen zestien jaar. Tot op dat moment had ik er met niemand over gesproken.”

Niet afkeurend

Toen Lindsey eindelijk durfde te vertellen dat ze lesbisch is, waren de reacties heel verschillend. “Ik vertelde het eerst aan mijn ouders, zussen en goede vrienden. De reacties waren niet afkeurend, maar soms moesten mensen wel even wennen. Er was ook bezorgdheid. Iemand zei dat het misschien ook wel lastig voor mij zou zijn in de maatschappij. Ik begreep dat mensen eraan moesten wennen. Aan de andere kant: als het in die tijd al meer bespreekbaar was geweest, was het misschien minder wennen geweest.”

Uitschelden

Aan dat bespreekbaar maken wil Lindsey een bijdrage leveren. Zelf durfde ze pas over haar geaardheid te vertellen toen ze naar het hbo ging. Op de middelbare school (havo) durfde ze dat nog niet. “Als klasgenoten iemand uitschelden voor homo, voelt het niet prettig om te zeggen: ik val op vrouwen.”

Geen keuze

Het is geen keuze om lesbisch te zijn, benadrukt Lindsey. “Het is daarom moeilijk om te horen: ik respecteer je keuze. Het zit in je, net als je karakter. Het is deel van je identiteit.” Jarenlang was ze liever hetero geweest. “Ik wilde een normaal leven.” Maar uiteindelijk zegt ze: “Het was best pittig, maar uiteindelijk is het heel mooi als je jezelf kunt accepteren. Een goede omgeving is dan heel belangrijk. En het gaat bij het tonen van respect veel verder dan alleen de acceptatie van lhbti’ers. Iederéén wil zich veilig kunnen voelen.”

Bespreekbaar

Voor Lindsey is het jaarlijkse hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day door de gemeente meer dan een symbolische daad. “Dat betekent veel, omdat het onderwerp daardoor al meer bespreekbaar wordt. Verandering kost tijd, maar als er elke keer zaadjes geplant worden, groeit er uiteindelijk toch een mooi bos.” Ze hoopt dat steeds meer ouders en leerkrachten het onderwerp bespreekbaar zullen maken. “Het is voor iedereen fijn om te voelen dat je jezelf mag zijn.”

Luisterend oor

Lindsey wil jongeren die worstelen met hun geaardheid een luisterend oor bieden. “Ook wil ik hen helpen om het gesprek op gang te brengen, bijvoorbeeld door voorlichting te geven.” Totdat de afspraken met Lindsey en de gemeente gemaakt zijn, kunnen jongeren met hun vraag terecht bij het Sociaal loket: sociaalloket@jouwgemeente.nl.