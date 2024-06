Rotary Club Alblasserwaard houdt derde Haring- en Palingparty

57 minuten geleden

Nieuws 162 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERWAARD • Rotary Club Alblasserwaard houdt 20 juni de derde Alblasserwaardse Haring- en Palingparty. Deze vindt plaats op Familie Resort Molenwaard in Ottoland, Bloklandsekade 5.

De aanvang is 17.00 uur. Burgemeester Seegers verricht de officiële opening om 17.30 uur. Het evenement is rond 20.30 uur afgelopen. De kosten zijn 75 euro, inclusief walking diner met vis- en streekgerechten en drankjes. Er is live muziek.

“En uiteraard kan een ieder genieten van de eerste haring en heerlijke paling van de bekende firma Van Wijk uit Groot-Ammers”, vult bestuurslid Coby van Dongen aan. Aanmelden kan via www.haringpalingparty.nl.

Tocht met Zündapps

Tijdens de avond is er een veiling met items die door de leden van Rotary Alblasserwaard bijeen gebracht zijn. Het gaat daarbij onder meer om schilderijen, een tour voor zes personen met drie oldtimers naar het automuseum Visscher in Buren inclusief lunch, een tocht met Zündapps door Molenlanden inclusief versnapering, vakantiearrangementen, een tour met de Feyenoordbus langs de hotspots van Rotterdam waar Feyenoord thuis is, een boottocht voor dertig personen over de Giessen, een dag meelopen met een topkok, een optreden van Sinterklaas en Roetveegpiet en een golfclinic voor vijf personen.

Stichting Lach voor een Dag

De opbrengst gaat voor het grootste deel naar de Stichting Lach voor en Dag. Deze stichting verzorgt onvergetelijke dagen voor ernstig zieke kinderen met hun ouders, broertjes en zusjes.

Coby van Dongen: “Het is zeer ontroerend hoe die kinderen en gezinnen een dag volledig ontzorgd worden en intens genieten. Er wordt een limousine ingehuurd, met een lakei aan boord. Het kind voelt zich een dag lang een echte VIP.”

Een klein deel gaat naar de Wensboom, al vijf jaar een initiatief van Rotary Club Alblasserwaard. “Inmiddels hebben we ruim 150 wensen kunnen invullen in onze eigen Alblasserwaard.”