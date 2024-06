Dorpsteam Warmte Giessenburg: ‘We kunnen beter koploper zijn’

GIESSENBURG • Het Dorpsteam Warmte Giessenburg verkent de mogelijkheden voor aardgasvrije verwarming. Belangrijk is dat het aansluit bij de warmtevisie van de gemeente Molenlanden en toegankelijk en betaalbaar is voor alle inwoners van Giessenburg. ‘We kunnen niet achterover blijven leunen.’



Het Dorpsteam Warmte Giessenburg bestaat uit bevlogen Giessenburgers die zich met hart en ziel inzetten om stap voor stap aardgasvrij wonen voor het hele dorp mogelijk te maken. Ze zijn een verkenning gestart en de vrijwilligers uit het dorpsteam zijn onderverdeeld in twee groepen: Team Techniek en Team Verbinding.

“Veel mensen zijn nog niet bezig met de energietransitie”, vertelt Arnoud de Leeuw uit het Team Techniek. “Maar het moment dat de gaskraan dichtgaat, komt steeds dichterbij. We kunnen niet achterover blijven leunen.”

Koploper

“We verpesten de aarde en ik wil een bijdrage leveren om het tij te keren”, vult Gerrit Jan Guis ferm aan. “We kunnen beter koploper zijn. De energietransitie is toch onomkeerbaar en op die manier kunnen we bijvoorbeeld ook slim gebruikmaken van subsidies.”

Draagvlak

Jos Morren van stichting Buurkracht is aangesteld om de groep te begeleiden in het verkenningstraject. Ook is er ondersteuning vanuit de afdeling Duurzaamheid van de gemeente Molenlanden. Jos: “We schatten in dat de grootste uitdaging ligt in het bereiken en betrekken van de dorpsbewoners en het creëren van draagvlak. We beschikken wel over een dorpspanel, bestaande uit zo’n honderd geïnteresseerden, maar Giessenburg telt veel meer inwoners. We moeten dus werken aan onze zichtbaarheid en er wordt een communicatiekalender opgesteld om regelmatig iets van ons te laten horen. Zo moet het onderwerp meer gaan leven in het dorp.”

Financiële middelen

Wim van Houwelingen: “Toen we in de jaren 60 overgingen op aardgas, zorgde de overheid voor een planmatige aanpak om ieder huishouden aan te sluiten. De komende overgang zal anders verlopen. Het wordt, denk ik, meer ieder voor zich. Maar niet iedereen heeft de financiële middelen of mogelijkheden om over te gaan op duurzame warmteoplossingen. Ik heb zitting genomen in het Team Verbinding om de belangen van de werkenden met een modaal of lager inkomen te behartigen. Iedereen moet namelijk, ook in de toekomst, vanzelfsprekend kunnen blijven rekenen op warmte. We gaan binnenkort ook in gesprek met woningbouwverenigingen met het oog op de sociale woningbouw.”

Interactieve sessie

Eind van het jaar levert het Dorpsteam Warmte Giessenburg de resultaten van de verkenning aan bij de gemeente Molenlanden. Het is dan aan de gemeente om de vervolgstappen te bepalen. Maar er moet nog veel gebeuren voor die tijd. “Na de zomer organiseren we een avond voor Giessenburgers”, noemt Hans Boer.

“Alle inwoners en ondernemers worden hiervoor uitgenodigd. Het is niet de bedoeling om dan een panklaar plan te presenteren, maar om van gedachten te wisselen met elkaar. We hebben een interactieve sessie voor ogen en leggen dan verschillende stellingen voor. Het is voor ons van belang om te weten wat de Giesenburgers zien zitten en onder welke voorwaarden.”

Techniek

De uitkomst van de verkenning staat zeker nog niet vast. “Er zijn zoveel mogelijkheden”, aldus De Leeuw. “In de Whats-appgroep van het technische team worden dan ook dagelijks ideeën en inzichten gedeeld. Waterstof is een optie, het benutten van de Giessen of de Merwede als energiebron, biogas, verwarmen met airco’s, of juist hybride waterpompen. Het is slechts een greep uit de opties. De meest kansrijke zaken pakken we beet en daar hoort ook bij dat we moeten uitrekenen wat de bijbehorende kosten zijn. Het moet zowel technisch als financieel haalbaar zijn op dorpsniveau.”

Isoleren

Gerrit Jan: “Collectieve oplossingen zijn het meest rendabel als er sprake is van een hoge concentratie aan woningen. In de kern van Giessenburg is dit het geval, maar er is ook veel lintbebouwing. De eerste belangrijke fase is het isoleren van huizen. Warmtecoaches kunnen hier bijvoorbeeld bij assisteren. Over tien jaar moeten we vergevorderd zijn met de gang naar aardgasvrij wonen om landelijk te voldoen aan de doelen voor 2030-2050 uit het Klimaatakkoord.”

Meedoen

“We zoeken nog mensen die het leuk vinden om communicaties te verzorgen, de website te vullen en bijeenkomsten met de dorpsbewoners te organiseren”, benadrukt Jos. “Meld je aan via jos@buurkracht.nl en doe mee!”

Marieke de Bruin