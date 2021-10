Burgemeester Theo Segers ‘proeft’ van Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR • Theo Segers is inmiddels anderhalf jaar burgemeester van Molenlanden, maar maakte nog geen Fokveedag Boerenlandfeest mee. Een lelijke lacune, wordt hem in het college herhaaldelijk ingewreven. Het bestuur van Fokveedag Boerenlandfeest heeft die ‘pijn’ enigszins verzacht. Segers en zijn echtgenote Anneke maakten zaterdag 2 oktober kennis met vrijwel alle facetten van de Fokveedag.

Zaterdag 2 oktober, de dag van de 108e Fokveedag Boerenlandfeest. Een editie die vanwege de coronamaatregelen voor het tweede jaar op rij niet doorging. En dus weer geen Fokveedag voor de inmiddels al niet meer zo ‘nieuwe’ burgemeester van Molenlanden.

Reden voor het bestuur om in actie te komen. Voorzitter Johan de Groot en secretaris Anita Bos gingen zaterdag met Segers en zijn echtgenote Anneke, en in hun kielzog drie vertegenwoordigers van hoofdsponsor Rabobank Lek en Merwede, op toernee. Doel: kennismaken met zoveel onderdelen van Fokveedag Boerenlandfeest, om zo toch wat sfeer te proeven van het grootste agarische evenement van Midden-Nederland.

Ontbijt

De start was al vroeg, want er moest gemolken worden op de boerderij van bestuurslid Cees de Jong in Hoogblokland. Aansluitend werd er in de stal, tussen de koeien, ontbeten.

Daarna volgden bezoeken aan eendenhouder Piet Meerkerk in Nieuwland (Alblasserwaardshow), standhouder Arie de Leeuw in Gorinchem, de keuring van Shetlandponyvereniging Meerkerk en Omstreken, Kynologenclub Gorinchem en Omstreken, schapen- en geitenhouder Rick de Groot in Schelluinen, kaasboerderij Slob in Giessenburg (kaascommissie) - waar ook werd geluncht- en veehouder Arie Aanen in Hoornaar, die de historische vereniging Noordeloos, Hoogblokland en Hoornaar (streektent) vertegenwoordigde. De afsluiting was op biologische boerderij Het Noorderlicht in Noordeloos, waar diverse afgevaardigden van Den Hâneker aanwezig waren.

Burgemeester Theo Segers weet nu in grote lijnen wat hem op zaterdag 1 oktober 2022 te wachten staat... Want hopelijk zal driemaal scheepsrecht zijn voor editie 108 van Fokveedag Boerenlandfeest.