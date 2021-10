Raad Vijfheerenlanden stelt debat nieuw gemeentehuis uit

MEERKERK • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden is donderdagavond niet toegekomen aan de behandeling van het voorstel om een nieuw gemeentehuis te bouwen.

De bespreking van de aankoop van een pand aan de Monnikendreef in Vianen en – vooral – het debat over de Regionale Energie Strategie vergde zoveel tijd dat pas rond kwart voor twaalf de huisvesting van de gemeente aan de orde kwam.

“Het is nu bijna middernacht, we vergaderen al drie kwartier langer dan de afspraak is. Het volgende onderwerp is van groot belang en daar moeten we goed de tijd voor nemen”, zei SGP-fractieleider Evert Geluk.

Vandaar dat hij het ordevoorstel deed de vergadering te schorsen en op een later tijdstip verder te spreken over het gemeentehuis van Vijfheerenlanden. De meerderheid van de raad ging akkoord met dat voorstel.

De extra vergadering wordt gehouden op woensdag 6 oktober en begint om 20:00 uur.