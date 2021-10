De Lofstem nieuw koor in Oud-Alblas

• De leden van koor De Lofstem, dinsdagavond tijdens de repetitie in de kerk van Oud-Alblas.

OUD-ALBLAS • Het nieuwe koor De Lofstem in Oud-Alblas begon onlangs met de wekelijkse repetities in de plaatselijke hervormde kerk. Zangers en zangeressen vanaf 15 jaar zijn welkom om zich aan te sluiten.

De kerkbanken zijn deze dinsdagavond voorzien van papieren met tenoren, alten, bassen en sopranen én een vak onbekend. Christelijk koor De Lofstem is duidelijk nog in de beginfase. Maar de belangstelling om mee te zingen is groot. Enkele tientallen ‘zanglustigen’ zijn aanwezig om onder leiding van dirigent Nico Stam uit Nieuw-Lekkerland te oefenen.

Initiatiefnemer is Johan van der Starre. Hij zong eerder al in verschillende koren. “In juli van dit jaar heb ik een bijeenkomst gehouden en daar kwamen veel belangstellenden op af. Dit gaf reden om verder te gaan met de voorbereidingen van de start van het koor.”

Psalmen

Eén van hen was Lydia Damsteegt. “We waren allemaal heel enthousiast om een nieuw koor te beginnen. Ons doel is om tot eer van God te zingen. We hebben bewust de keuze gemaakt om hoofdzakelijk Nederlandstalige liederen op ons repertoire van vooral geestelijke liederen en psalmen te zetten.”

Het doel om het evangelie van Gods genade en liefde te bezingen, bracht de initiatiefnemers op de naam De Lofstem. Johan: “Het gaat niet om ons, maar om Hem; Hem te loven met lofliederen!”

Familiekoor

De oefenavonden vinden elke dinsdag vanaf 20.00 uur plaats in de hervormde kerk van Oud-Alblas, waarbij het koor ook is aangesloten. Inlopen kan vanaf 19.45 uur. Johan: “Iedereen is van harte welkom, ook vanuit omliggende plaatsen. Zangers en zangeressen vanaf 15 jaar kunnen zich aansluiten. Onze stelling is: zolang je zingen kan, zing dan mee.”

Lydia vult hem aan: “We willen er voor iedereen zijn, een echt familiekoor vormen.”

Uitvoeringen

De koorleden repeteren vooral voor uitvoeringen tijdens de vieringen van Kerst, Pasen en Pinksteren in Oud-Alblas en omgeving. “Momenteel zijn we ons aan het voorbereiden voor Kerst.”

Voor meer informatie over meezingen bij koor De Lofstem kunnen belangstellenden contact opnemen via het mailadres lia.starre@gmail.com of bellen met 06-20707673.