Cultureel Festival Molenlanden op zoek naar medewerkers toneelstuk ‘Dijkleger’

nieuwpoort • Cultureel Festival Molenlanden is weer begonnen met de repetities voor de uitvoering van het toneelstuk ‘Dijkleger’. Daarvoor zijn nieuwe medewerkers welkom.

Het gaat daarbij om twee mannen voor belangrijke rollen in het spektakelstuk, figuranten (zonder tekst) en productiemedewerkers. Zij kunnen zich melden via info@cultureelfestivalmolenlanden.nl

Met ‘Dijkleger’, gebaseerd op een boek van de bekende streekschrijver J.W. Ooms, grijpt Cultureel Festival Molenlanden terug op een dijkdoorbraak in 1820 in onze streek. Het dijkleger bestond uit de mannelijke inwoners van de Alblasserwaard die op de momenten dat ze opgeroepen werden, meteen het dagelijks werk neerlegden en zich naar de dijk spoedden. ‘Dat daarbij menig brave burger het leven heeft gelaten, is evident’, stelt de organisatie.

Dijkdoorbraak

Eén van de daggelders die deel uit maakte van het Dijkleger, was een getalenteerde jongen die zich, tegen beter weten in, ging verdiepen in de materie en (voor die tijd) met opzienbarende innovaties kwam. ‘Natuurlijk had het tijd nodig voordat hij gehoord werd en zijn ideeën serieus genomen werden. Zóveel tijd, dat het bij de laatste dijkdoorbraak in 1820 voor hem te laat was. Zijn ideeën werden na zijn verdrinkingsdood echter wel toegepast en zorgde er mede voor dat de strijd tegen het water een enorme positieve impuls kreeg.’

Met het theaterspektakel ‘Dijkleger’ herdenkt Cultureel Festival Molenlanden deze periode en brengen zij het grote publiek in aanraking met de historie van de strijd tegen het water in de Alblasserwaard, die nog steeds voortduurt.