Natuur Educatie Centrum in Meerkerk maakt stappen maar zoekt nog locatie

MEERKERK • Afgelopen voorjaar bracht Anne-Marieke Notenboom uit Meerkerk haar droom naar buiten. In haar woonplaats wil ze een Natuur Educatie Centrum realiseren. Inmiddels een halfjaar verder, maakt ze met haar zus Suzanne stappen in de goede richting.

“We zijn er nog niet, maar de afgelopen maanden is er hard gewerkt”, aldus initiatiefneemster Anne-Marieke Notenboom.

“De uitgezette enquête tijdens ons bezoek aan de weekmarkt heeft veel positieve reacties opgeleverd. Leuke ideeën ook, die we tijdens de geplande Open Doemiddag wilden presenteren aan het dorp. In verband met corona ging die bijeenkomst helaas niet door. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. De Open Doemiddag staat nu komende lente gepland.”

Wel geld, geen plek

Ondertussen hebben de dames niet stil gezeten. “Nadat in het voorjaar de Stichting Educatie Centrum Meerkerk is opgericht, ontvingen we van de zeer welwillende gemeente Vijfheerenlanden een formele beschikking inclusief een startkapitaal om onze plannen nader uit te werken. Helaas bood het gemeentebestuur nog geen geschikte locatie aan, maar met het geldbedrag kunnen we ons bedrijfsplan afronden en in gesprek gaan met het bedrijfsleven om ons te zijner tijd te helpen het Natuur Educatie Centrum te realiseren.”

Social return

Ook inwoners kunnen hun bijdrage leveren. “We merken dat de saamhorigheid in het dorp groot is. Met z’n allen gaat het ook goed komen. Onlangs hadden we nog een bijzonder goed gesprek met een aannemer, de gemeente en Avres in het kader van social return. Want één ding is duidelijk; het NEC Meerkerk is straks van iedereen en voor iedereen. Nogmaals, jammer dat we tot op heden nog geen stukje grond van 1,5 tot 2 hectare hebben kunnen vinden.”

Anne-Marieke lacht zuinigjes. “Een echte voorkeurslocatie hebben we niet. Liever ergens, dan nergens. Maar in of dichtbij de woonkern zou perfect zijn. Nabij de nieuwbouwwijk Weide II is in mijn ogen ideaal. Want naast een ruimte om elkaar te ontmoeten willen we ook ruimte reserveren voor dieren, met elkaar vrijblijvend muziek of theater maken en misschien zelfs wat water, voor kinderen, om in te spelen. Een dansje doen, het liefst in de buitenlucht, is natuurlijk helemaal geweldig.”

Een jaar

Hulp is natuurlijk altijd welkom. “We zoeken nog diverse vrijwilligers, die hun steentje willen bijdragen. Maar ik snap ook dat mensen nu nog even niet overlopen van enthousiasme. Dat komt wel als we bijvoorbeeld over een jaar, en dat is toch echt onze deadline, de eerste paal de grond in kunnen slaan van onze ontmoetingsplaats. Als de plannen concreter en vooral zichtbaar worden, dan gaat het NEC nog meer leven. Daar zijn we van overtuigd. Het Natuur Educatie Centrum Meerkerk gaat er hoe dan ook komen.”

Info: necmeerkerk@gmail.com of www.necmeerkerk.nl.

Theo Sprong