Nieuw platform ‘Samen Actief in Molenlanden’ feestelijk onthuld

MOLENLANDEN • Eén plek waar alle activiteiten staan die in gemeente Molenlanden plaatsvinden op het gebied van sport, bewegen, kunst, cultuur, welzijn, gezondheid en jeugd. Dat is het nieuwe platform ‘Samen actief in Molenlanden’.

Aanbieders kunnen hier onder andere clinics, open trainingen en buurtactiviteiten plaatsen. Zodat inwoners zich hiervoor kunnen inschrijven. Het platform werd donderdag 23 september feestelijk onthuld door de wethouders Lizanne Lanser en Bram Visser.

Tijdens het ondertekenen van het sportakkoord in april 2020 ontstond de wens voor dit platform. “Er worden veel uiteenlopende activiteiten georganiseerd in onze gemeente”, zegt wethouder Lizanne Lanser. “Van sport en beweging tot aan activiteiten op het gebied van welzijn en cultuur. Zoals bijeenkomsten voor ouders, mantelzorgers, jongeren en mensen met dementie. Het is mooi dat al het aanbod nu op één plek samen komt. Zodat inwoners gericht kunnen zoeken naar activiteiten waaraan zij willen deelnemen. Afgestemd op hun behoefte.”

Een vertegenwoordiging van onder andere verenigingen en jongeren hebben meegedacht over het platform. GIGA Molenlanden is hierin kartrekker geweest. “Het is dus een breed gedragen initiatief. We hopen dat het platform bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor onze inwoners, fysiek en mentaal. En zowel het plezier in sport en beweging te vergroten als ontmoeting te stimuleren.”

Aanmelden

Om het overzicht aan activiteiten op het platform volledig te krijgen, kunnen alle aanbieders en verenigingen in gemeente Molenlanden zich aanmelden via www.samenactiefinmolenlanden.nl.

“Momenteel staat er een aantal activiteiten op de website maar we zijn er nog lang niet”, vult wethouder Bram Visser aan.

“Daarom is het belangrijk dat aanbieders het samen met ons gaan vullen. Zodat inwoners een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de activiteiten die er allemaal zijn. En zij zich hiervoor gemakkelijk voor kunnen aanmelden. Het platform kan aanbieders tegelijkertijd helpen bij het werven van nieuwe leden en zij maken zich op een eenvoudige manier zichtbaar aan een breed publiek. We hopen dat het platform eind dit jaar voldoende gevuld is met de verschillende activiteiten in onze gemeente.”

Ondertekening

Naast de feestelijke onthulling van het platform werd, in navolging op het sportakkoord, het preventieakkoord ondertekend. In het preventieakkoord zijn acties opgenomen om overgewicht, alcohol- en middelengebruik, roken en de problemen met de mentale gezondheid zo veel als mogelijk te voorkomen.

Bram: “Al deze onderwerpen staan in relatie tot het sportakkoord omdat ze preventief bijdragen aan een gezonde leefstijl. Vanaf nu worden de acties vanuit het sport- en preventieakkoord dan ook gezamenlijk opgepakt. Waarmee we de sportparel van het Groene Hart worden, waar gezond en goed leven voorop staat.”

Meer informatie

Voor meer informatie over het platform kijk op www.samenactiefinmolenlanden.nl. Aanbieders, van organisaties tot verenigingen, kunnen hun activiteit(en) hier ook aanmelden. Voor vragen over het platform of het preventieakkoord kan contact worden opgenomen met Ike Korevaar-Slob, via 06-19992628 of info@gigamolenlanden.nl.